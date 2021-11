Théâtre d’Hérouville : le grand chantier de rénovation débute

Cet été, la première étape, démarrée début juin, doit permettre d’améliorer l’accessibilité du bâtiment aux personnes à mobilité réduite, tandis que les établissements recevant du public doivent s’y conformer avant 2015. Le chantier portera aussi sur la mise aux normes des réseaux. Le théâtre ne rouvrira ses portes que le 18 octobre prochain, et les spectateurs pourront déjà y découvrir les premiers changements : le nouvel habillage des fauteuils, un sol du hall en résine, des sanitaires rénovés...

La deuxième partie du chantier se déroulera durant l’été 2014, pour ne pas perturber les différentes saisons culturelles de la Comédie de Caen et de la Saison musicale d’Hérouville. Les travaux seront alors dirigés vers les ateliers techniques et la rénovation de la scène.

Sur les 3 millions d’euros qu’auront coûté à terme les travaux de rénovation, le théâtre a pu bénéficier du financement de 2,5 millions grâce à une collaboration entre l’Etat et la Région, possible pour les grands projets sur le territoire.