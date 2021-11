Tribunal de Caen : il avait téléchargé 10 000 fichiers pédopornographiques

T., informaticien, s’est connecté à un serveur permettant de détourner son adresse IP. Il va ainsi télécharger 10 000 images ou vidéos pédopornographiques d’enfants âgés de quatre à 12 ans. La présidente parle de mises en scènes particulièrement odieuses.



Dans son immeuble, aux Lilas, une voisine se prend d’amitié pour ce jeune homme timide, esseulé, et un peu obèse. Ce qu’elle ne sait pas, c’est que lorsqu’elle lui confie ses deux fils de 9 et 11 ans, T. leur propose des attouchements en échange de la possibilité de jouer à certains jeux vidéos.



Parallèlement à cela, A., le Caennais, a crée un faux profil Facebook : celui d’un garçon dont les parents divorcent et qui a besoin d’être adopté. Il promet d’être le seul intermédiaire entre T. et “cet enfant” virtuel, mais pour cela, il lui faut de l’argent. Il parvient ainsi à extorquer 30 000 euros à T.

La fin de ce triste manège : l’ordinateur d’A. tombe en panne. Il le met à réparer à Louvigny. Vu la teneur des fichiers, le réparateur appelle immédiatement la police le 27 juin 2012. A. avait déposé l’ordinateur sous le nom et l’adresse de T. Ce dernier a été placé en détention préventive en attendant l’audience du 4 juillet 2013 où les deux prévenus répondent de leurs actes.



T. est en récidive de consultation de ce type de fichiers (2001 et 2007) et coupable cette fois-ci d’agression sexuelle sur mineurs. Il est condamné à quatre ans ferme avec maintien en détention, suivi socio-judiciaire de trois ans, et interdiction de toute profession en rapport avec des mineurs. Il est inscrit au Fichier des auteurs d’infractions sexuelles.



A. devra rembourser 30 000 euros à T.. Il est puni de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, et trois ans de suivi socio-judiciaire. Il sera lui aussi inscrit au Fichier des délinquants sexuels, et interdit de toute profession en rapport avec des enfants.



Les enfants des Lilas percevront 5 000 euros de préjudice.