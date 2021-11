Tribunal de Caen : il s'était battu dès son premier jour de permission de sortie

Ce dernier venait déposer des cartons dans le container prévu à cet effet, situé près des caravanes, autorisées à stationner sur le parking, quand la dispute a éclaté. S’en est suivi un échange de coups de poings : A. tombe à la renverse et sa tête heurte le sol. Des témoins racontent que le bruit de la chute fut énorme. Le jeune homme, évanoui à terre, reçoit de la part de J. - qui avait passé la journée à arroser son premier jour de permission de sortie en vue de sa réinsertion - des coups de pieds à la tête.



Inconscient, il a le nez cassé et bénéficiera de 10 jours d’ITT.



J. et R. sont interpellés et les prévenus placés en détention provisoire jusqu’à l’audience du 3 juillet.



A l’audience, J. affirme que A. lui a donné le premier coup de poing, et qu’il commençait à avoir peur du fait de l’attroupement hostile.



J., treize mentions, en récidive de violences, est condamné à trois ans d’emprisonnement, dont un an assorti d’un suivi socio-judiciaire de trois ans. Il reste en détention.



R., treize mentions aussi, mais sans violences, qui a participé à la rixe mais a appelé la police, écope de six mois ferme, immédiatement exécutables. Le préjudice de la victime sera déterminé ultérieurement.