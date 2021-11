Le phénomène musical Fauve, reflet d'une génération en quête de sens, à l'affiche des festivals de l'été

Ce jeune groupe aux textes bouleversants, à la fois sincères et réalistes, participe au renouveau du rock français.

Avec La Femme, Granville, Lescop ou encore Aline, la scène française vit en ce moment une vraie révolution, un renouvellement de qualité qui s'inspire des aînés comme Daho, Taxi Girl, Benjamin Biolay, mais parvient aussi à se différencier en cultivant sa propre originalité. Fauve, avec une musique rock acoustique, entre rock, rap et slam rejoint cette vague de nouveautés, avec, en plus, une touche personnelle, des textes poignants qui ne peuvent laisser indifférents, et une énergie scénique nouvelle et fascinante.

En quelques mois, ce collectif d'amis de l'université, originaire de Paris, a sorti en mai 2013 un EP "Blizzard" (autoproduit) où il évoque les doutes, les désillusions d'une génération comme dans "Sainte-Anne", l'amour, l'amitié dans "Les Nuits Fauves" ou "Kané".

Groupe prometteur créé en 2010 et constitué de quatre musiciens et d'un vidéaste, Fauve (à ne pas confondre avec l'artiste suisse Nicolas Julliard qui se fait appeler Fauve également) fait ses armes cet été sur scène avec une tournée digne des plus grands. À l'affiche des Eurockéennes de Belfort le week-end dernier, le collectif se produira au festival TOUT UN FOIN à Bayeux le 27 juillet, remportez vos places prochainement sur Tendance Ouest