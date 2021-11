Les timbres poste Marianne bientôt disponibles à la vente

Toute la journée, il sera possible de découvrir des timbres et produits originaux consacrés à Marianne, le symbole français.

Il sera désormais possible d'obtenir des timbres Marianne 20g Lettre verte et prioritaire, le document philatélique double taille-douce, la gravure en taille-douce, deux blocs timbres Marianne en taille douce, sur papier gommé, un souvenir philatélique deux volets et un timbre numérique "Marianne les timbres et Vous". De quoi plaire aux collectionneurs.

Pratique. Lundi 15 juillet, salle "Atelier de Claude Monet" de l'Office de Tourisme de Rouen. 10h-18h.