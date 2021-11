Grégoire dévoile davantage son album

Tendance Ouest vous fait découvrir ce nouvel album qui s'annonce tout à fait différent de ces deux premiers opus à savoir "Toi + moi" en 2008 et "Le même soleil" en 2010. De la bouche même de Grégoire qui annonce un album varié dans lequel chaque chansons est accoompagné d'un instrument différent: accordéon, cornemuse... "Il y a aussi beaucoup de guitares électriques, des piano-voix..." a-t-il tenu à préciser.



On peut s'attendre à de l'électro, de la folk et du rock sur ce nouvel album. Grégoire a décidé de dévoiler peu à peu "Les roses de mon silence". Un peu plus d'une minute de chaque piste sera proposée aux internautes chaque semaine d'ici la sortie prévue le 16 septembre. En ce début juillet, l'artiste nous donne à entendre le très électrique "Réveil" et le plus doux "Les roses de mon silence", un titre en piano-voix accompagné par un accordéon. Une association originale.



L'actualité de Gregoire s'est également le projet: "Thérèse, Vivre d'amour", album à succès sorti le 22 avril et reprenant les poèmes de Sainte-Thérèse de Lisieux. Projet réalisé autour de Natasha Saint-Pier, interprète principale accompagnée d' Anggun, Elisa Tovati, Sonia Lacen et les Stentors.