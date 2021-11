Rothen: "Aider le club à remonter"

Jérôme Rothen l’a assuré en conférence de presse, il n’est pas au Stade Malherbe pour couler une pré-retraite tranquille. « J’arrive pour aider le club à remonter en Ligue 1. Ça me plaît d’aider le club qui m’a formé. Je n’ai pas d’inquiétude, j’ai toujours une bonne caisse. Et puis, je sors de deux excellentes saisons à Bastia et j’ai envie de continuer sur ma lancée. J’ai quand même fait 6 ans ici, c’est une fierté de pouvoir finir dans ce club, sur une bonne note on espère. »

Treize ans après avoir quitté Malherbe, le gaucher va donc retrouver le maillot bleu et rouge. "Caen, ç'a toujours représenté quelque chose de très particulier dans ma carrière. Je suis très heureux de revenir ici. C'est là où tout a commencé. J'ai envie de rendre à ce club tout ce qu'il m'a donné il y a quelques années..."

A noter que le vétéran a signé un contrat d’une saison, plus une en option en cas de montée en Ligue 1 et qu'il ne jouera pas les deux prochains matchs.

Il portera le numéro 25.