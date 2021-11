Défi Sang Limite : les étudiants rouennais champions de France

Cette compétition nationale d'un genre particulier a été lancée par l'association nationale des étudiants en pharmacie de France et l'association nationale des étudiants en médecine de France, faisant suite à la Vampire Cup qui opposait uniquement les étudiants en médecine. Ce nouveau défi baptisé "Défi Sang Limite" oppose les association d'étudiants en pharmacie et médecine. Le but : inciter et développer les dons de sang mais aussi de plasma, plaquettes, moelle osseuse, d'organes ou encore de sang de cordon.

Les étudiants de Rouen se sont distingués puisqu'ils sont arrivés à la première place de la compétition, en cumulant plus de 1500 dons.