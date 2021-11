Deux nouveaux énormes chantiers débutent à Caen

La reconquête urbaine de la Presqu'île de Caen avait déjà commencé avec l'ouverture du Cargö, salle de musiques actuelles, en 2007, puis celle de l'Ecole supérieure d'arts et médias en 2009. Elle se poursuit ces jours-ci avec le lancement du chantier de la future Bibliothèque géante à vocation régionale, dont les premiers coups de pelleteuse ont débuté samedi 6 juillet. La majorité de gauche de la communauté d'agglomération Caen la mer, à l'initiative du projet, a semble-t-il voulu accélérer le calendrier face à une opposition de droite qui critique vivement son coût et en a fait un argument de campagne pour les municipales 2014, menaçant, si elle l'emporte, de revenir sur le projet.



Coût de construction des deux projets : 54 millions d'euros



Le coût du chantier de construction de cet immense bâtiment, prévu sur plus de trente mois et employant des centaines d'ouvriers, s'élève à lui seul à 33 millions d'euros. Il faut y ajouter près de 27 millions d'euros supplémentaires pour financer les honoraires, l'achat du terrain, la dépollution et les équipements intérieurs.



Il faut imaginer la construction de deux ponts qui vont se croiser afin de dessiner un grand X, avec à chaque extrémité, des pôles en béton correspondant à quatre thèmes : les sciences et techniques, la littérature, les arts et les sciences humaines. Pour relier ces extrémités, d'immenses planchers métalliques formeront le niveau du 3e étage.



Il va falloir pomper et bétonner en sous-sol

A l'instar du chantier du Palais de Justice situé à 100 mètres, dont le gros oeuvre doit commencer en septembre prochain, les ouvriers devront pomper des milliers de mètres cubes d'eau. Une dépollution légère doit auparavant être lancée, tandis que des études permettront cet été d'en savoir plus sur les mesures à prendre pour assainir les sols. Pourront alors commencer les opérations de cuvelage, pour former en sous-sol un ouvrage très dur en béton armé susceptible d'empêcher les infiltrations d'eau. Parmi la quinzaine de sociétés impliquées dans ce chantier, c'est l'entreprise manchoise Zanello à qui cette délicate opération a été confiée.



L’architecte en chef, le Hollandais Rem Koolhaas, supervisera l'ensemble du chantier. Son projet avait été choisi en 2010 parmi 176 dossiers étudiés. Les premiers usagers du grand équipement pourront y accéder en 2016, quelques mois après l'ouverture du Palais de justice flambant neuf.



Celui-ci a été conçu par le cabinet Be Hauvette Paris, associé à l'architecte Pierre Champenois. Sa réalisation sera l'oeuvre de la Sogea Nord-Ouest, filiale du groupe Vinci installée à Mondeville. La Caisse d’Epargne Normandie intervient en tant que financeur de la construction, dont le coût est estimé à 21,1 millions d'euros.

Livré au troisième trimestre 2015, le Palais accueillant le tribunal de grande instance comptera treize salles d'audience, dont six accessibles au public. Une extension de 2 468 m2 permettra d'accueillir des activités tertiaires.

La géométrie très compacte du bâtiment, cumulée à une façade en double peau et à un atrium bioclimatique permettront de limiter les déperditions énergétiques. Il sera également doté d'une pompe à chaleur géothermique reliée à une nappe d'eau souterraine, afin d'offrir chauffage ou rafraîchissement en toute saison.



Repères

Financement. Le coût de construction de la bibliothèque est de 33 millions d'euros, financé à 52% par l'agglomération Caen la mer, 31% par l'État, 10% par le Conseil général du Calvados et 7% par le Conseil régional de Basse-Normandie. Celui du tribunal est de 21,1 millions d'euros.

Superficies. La BMVR sera répartie sur 12 000 m2 sur quatre niveaux, et comprenant, outre les quatre pôles médias, un auditorium, des espaces d’exposition et un café-restaurant. Le tribunal sera lui réparti sur 9 242 m2, pour une emprise au sol de 5 542 m2.

Remplacer. Le tribunal de grande instance de Caen restera installé jusqu'à l'ouverture du nouveau palais dans l'édifice néoclassique de la place Fontette qui date du XVIIIe siècle. La BMVR remplacera la bibliothèque municipale qui devrait accueillir des logements.