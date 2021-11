Rothen trop court

Les nombreux supporters impatients de voir Rothen à l'oeuvre dans son club formateur du SMC devront patienter encore quelques jours. En effet bien que l'ancien Parisien et plus récemment bastiais ait rejoint l'équipe à Deauville en stage de préparation ce lundi il ne sera pas prêt pour les deux prochains matchs du Stade malherbe selon Patrice Garande. Il ratera donc les derbys contre Rouen et Le Havre dimanche.

Laurent Agouazi et Yrondu Musavu-King devraient être trop justes et seront absents, eux aussi.