Le feu s’est déclaré à minuit et quart dans des containers poubelles contenant des cartons vides. Deux officiers et 23 sapeurs-pompiers ont maitrisé le feu à l'aide de 5 lances dont une avec échelle et une avec jet diffusé. L'intervention s'est terminée peu avant 5 heures du matin.

Toutes les mesures préventives ont été prises en collaboration avec les équipes de pompiers afin d’assurer la sécurité des avoisinants. La gendarmerie est chargée de l'enquête.