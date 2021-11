Rouen sur mer : sable, palmiers et animations s’installent sur les quais

Rouen sur Mer débute mi-juillet, 15 jours plus tard que les éditions précédentes. Pourquoi ?

“Nous avons été obligés de décaler l’événement à cause de l’Armada, puisqu’il nous faut au moins quatre semaines pour préparer Rouen sur Mer. Il nous faut installer 1 800 tonnes de sable acheminé depuis les carrières de Martot par barge, des planchers, des plantes vertes, des palmiers et les animations”.

De moins en moins de Français partent en vacances. Ces dates ne collent-elles pas mieux à la réalité sociale ?

“En effet, cette réalité renforce l’intérêt d’organiser Rouen sur Mer jusqu’à la mi-août. Et de manière générale, nous avons tenté d’en faire une manifestation vraiment pour tous, car c’est plus que jamais nécessaire, en cette période de crise d’offrir comme l’Armada des manifestations gratuites et de qualité. Si l’affluence est au rendez-vous début août sur les quais, je pense que nous essayerons de maintenir ces dates lors des années suivantes, même si cela est plus compliqué à organiser pour nos services... également en vacances” !

A quelles nouveautés peut-on s’attendre cet été ?

“Nous avons souhaité améliorer encore plus l’aspect développement durable, notamment en renforçant le tri des déchets ou la récupération de l’eau. L’accessibilité est également renforcée : des efforts sont faits en faveur des personnes en situation de handicap. Par exemple, des fauteuils roulants adaptés au sable seront mis à disposition, mais également des animations sportives : beach-volley adapté, beach-tennis, fitness... Pour le reste, on trouvera davantage de structures gonflables et un terrain de sport en libre accès”.

Les quais vont être réaménagés. Que deviendra Rouen sur Mer ?

“Nous avons installé la plage l’an passé sur le futur Espace de la Curanderie, entre les ponts Guillaume le Conquérant et Jeanne d’Arc, car c’est son emplacement définitif. Nous allons faire en sorte que le calendrier du chantier soit compatible avec la tenue des prochaines éditions”.

Est-ce difficile de réveiller l’été une ville comme Rouen ?

“Je sens une évolution positive depuis quelques années. Quand j’étais jeune, l’été était très calme. Désormais, on ose davantage, avec des événements comme les Terrasses du Jeudi ou Ecran Total. Nous sommes en train de créer une dynamique pour les Rouennais et pas seulement pour les touristes”.