Deux après la succès de son dernier album « Les Inséparables » l'interprète de « Parce qu'on vient de loin » a annoncé au printemps qu'il préparait de nouvelles chansons pour un sixième opus. Comme mise en bouche, l'artiste a sorti le single « Le paradis » aux radios. Ce dernier ne connaît pas le même succès que « Des pères, des Hommes et des frères » partagé avec La Fouine ou encore « Au bout de nos peines » avec Soprano. Mais cette évolution vers un son plus populaire ne pourrait être que de courte durée après écoute du nouveau single "Les sommets de nos vies" bien plus proche de ce à quoi Corneille nous avait habitués.

"Les sommets de nos vies" est donc le deuxième extrait du sixième opus de Corneille, dont le titre demeure inconnu, mais pas la date de publication, le 18 novembre 2013. L'artiste décrit ce nouveau projet comme étant « le meilleur » qu'il ait jamais produit.