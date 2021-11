Jacques Cheminade à Cherbourg mardi 9 juillet

Le candidat aux élections présidentielles de 1995 et 2012, Jacques Cheminade, est en visite à Cherbourg et dans le Nord-Cotentin mardi 9 et mercredi 10 juillet, dans le cadre de son "tour de France militant".

Solidarité et Progrès, l'organisation dont il est le représentant, indique que l'homme politique rencontrera plusieurs élus de la Manche avant d'aller à la rencontre des Cherbourgeois, à 16h, au croisement de la rue du Commerce et de la rue des Fossés.

Le nucléaire de 4e génération

Mercredi 10 juillet, Jacques Cheminade sera en visite à Flamanville. Le candidat à la présidentielle de 2012 avait proposé un plan français pour le nucléaire, le nucléaire de 4e génération à base de fusion par laser.

Jacques Cheminade avait rassemblé 0,25 % des suffrages au 1er tour de l'élection présidentielle de 2012, le plus petit score des 10 candidats.