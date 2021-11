Vos conditions de circulation à l'occasion du Tour de France

Des déviations et des ralentissement au programme de votre mercredi dans la baie du Mont St Michel en raison du passage du Tour de France.

Tendance Ouest sera en direct de cette étape pour vous faire suivre l'aspect sportif mais aussi pour vous aiguiller sur les routes de la région.

La caravane partira à 8h40, le premier coureur s'élancera à 9h56.



Le circuit sera fermé de 6h00 à 19h00.



Des difficultés sont à prévoir sur l’ensemble des routes à proximité du parcours de l'étape toute la journée du 10 juillet et en particulier :



- à Avranches dès 12h le 9 (circulation des poids lourds interdite),



- à Ducey (traversée de DUCEY interdite)



- sur la N176 et la N175 entre Pontorson et Avranches



- sur la D776 et l'accès au mont -Saint-Michel (navettes neutralisées de 9h à 18h)



Des parkings gratuits seront mis à disposition tout le long du parcours.



Conseils Bison Futé



Si vous ne souhaitez pas voir l'étape, évitez les routes en approche du circuit entre Avranches , Pontorson et le Mont-Saint-Michel et empruntez les itinéraires conseillés ou de déviation.



Sur A84, vers Saint-Hilaire-du-Harcouët en provenance de Rennes suivre Fougéres et en provenance de Caen, suivre Brécey;



Accès au Mont-St-Michel par D776 et D288



La D280 est réservée à la course et aux véhicules de secours: utilisez les parkings