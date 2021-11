Cherbourg : une alerte syndicale au sommet

Il s'agissait d'une réunion syndicale au sommet, mercredi 3 juillet, au sens propre du terme. Les sections CGT de six entreprises de l'agglomération cherbourgeoises étaient réunies en haut de la montagne du Roule.

Lieu insolite, 177 mètres de hauteur, mais pas choisi au hasard. "Ici, il y a une vue imprenable sur le bassin d'emplois cherbourgeois, et sur les différents établissement où des emplois sont menacés" précise Anne Levaslot, secrétaire de l'Union locale CGT. Une vue aussi sur les habitations, les commerces : tous les emplois induits qui seraient impactés par une perte de pouvoir d'achat massive.

CMN, DCNS, hôpital

A l'est de la montagne du Roule, les chantiers navals CMN, dont plus de la moitié de l'effectif, soit 190 personnes, est au chômage partiel depuis février. David Lebreton, représentant syndical, estime que "si aucun gros contrat n'est signé cet été, c'est 345 pertes d'emplois qui se profilent". Les apprentis sont déjà concernés, seuls 4 sur 20 seront gardés à la rentrée.

A l'opposée, l'Arsenal et les salariés de DCNS alertent : un plan de charge rempli mais toujours plus de sous traitance et peu d'embauche. "Cela pose un problème car cela entraîne une perte de compétences" indique Alexis Padet. Il regrette aussi l'annulation de la visite de la base navale par la commission de défense de l'assemblée nationale, prévue ce jeudi.

Au pied de la Montagne, le centre hospitalier du Cotentin, dont les agents s'inquiètent toujours du plan de réorganisation proposé par la direction pour faire des économies. "Nous avons appris que 5,5 millions d'euros devraient s'ajouter aux 21 millions d'euros de déficit" explique Chantal Girres.

Euriware, La Poste, Simon Frères

Plus à l'ouest, Equeurdreville, là où 370 postes pourraient disparaître chez la filiale informatique d'Areva, Euriware, qui devrait être vendue en septembre. "Cela paraît aberrant de confier la gestion informatique du nucléaire à une société de service !" rappelle Pascal Evariste. "Nous sommes des ingénieurs et des techniciens supérieurs, des postes à fort pouvoir d'achat qui sont menacés."

Enfin, dans une moindre mesure, La Poste est elle aussi concernée. Isabelle Laudier, du syndicat FAPT, explique que "12 positions de postes doivent être supprimées sur l'agglomération. Depios 5 ans, nous avons perdu 30% des emplois, notamment par des départs non remplacés". Un représentant de Simon Frères, entreprise installée sur la base navale, rappelle aussi qu'un conflit est engagé avec la direction depuis 3 semaines. "Cela fait 3 ans que nos salaires sont gelés".