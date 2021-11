GDE: réaction des opposants à l'annonce du préfet

Cette déclaration du représentant de l’État est intervenue dans un contexte particulier : le jour-même du remplacement au gouvernement, de Delphine Batho, Ministre de l'environnement, qui s'était impliquée dans ce « dossier GDE ». Et surtout, à la veille du rendu de 2 décisions par le tribunal des référés, au TGI d'Argentan.

La réaction des associations (nous reproduisons ici l'intégralité des communiqués)

"Suite à la déclaration du Préfet JC Moraud, à moins de 24h de la décision du TGI d’Argentan, les Associations Nonant Environnement et Sauvegarde des Terres d’Élevage, tiennent à faire part de leur indignation. En effet, le Préfet de l'Orne, JC Moraud, met une pression intolérable sur le TGI d'Argentan, en affirmant:

-que dans le droit français, un tribunal judiciaire ne peut pas juger une affaire administrative. Ce n’est pas le sujet, car ce qui est demandé au tribunal judiciaire, ce sont des expertises de la qualité de l’air, de la terre et de l’eau. Le Préfet cherche à manipuler l’opinion publique, c’est inadmissible !

-que si celui-ci accepte les demandes d'expertises des Associations, il y aura conflit entre le droit administratif et la justice civile.

Il est faux de dire qu’autoriser des expertises ce qui est une prérogative pleine et entière des tribunaux de grande instance en réponse aux demandes de n’importe quel justiciable, entraînerait un conflit avec le droit administratif. Le Préfet cherche à créer un conflit imaginaire pour éviter des expertises qui risquent de gêner gravement GDE.

-que le centre de GDE pourra ouvrir en septembre car pour lui le dossier est clos et que rien ne s’y oppose juridiquement.

Il oublie les procédures en cours et notamment la cassation devant le Conseil d’État.

-que seule une décision politique peut empêcher l’ouverture de ce centre

Cela revient à dire que le politique prendrait une décision contraire au droit… c’est la négation pure et simple de la responsabilité politique alors que des doutes très sérieux en termes de santé publique, de coûts économiques et d’impacts environnemental et social.

Le Préfet de l'Orne devrait d'urgence être relevé de ses fonctions et rejoindre GDE: il y sera beaucoup plus à sa place.

On peut se poser la question de savoir si le Préfet ne profite pas du changement de ministre pour essayer de passer en force. "

La réaction de Me Riouallon, avocate des associations (nous reproduisons ici l'intégralité du communiqué)

"La déclaration du Préfet est intolérable en ce qu’elle intervient la veille du prononcé d’une décision judiciaire.

Faut-il rappeler à Monsieur le Préfet le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs qui interdit de fait toute pression sur le corps judiciaire.

Monsieur le Préfet assène des contre vérités juridiques et il est vain de brandir la menace du Tribunal des Conflits, « au cas où demain matin le Tribunal d’Argentan ne se déclarerait pas incompétent » dans le cadre d’un référé préventif.

Premièrement, le Juge judiciaire, en l’occurrence en Juge des Référés du TGI d’Argentan à toute compétence pour ordonner une mesure d’instruction, dès lors que le fond du litige relèverait pour partie de sa compétence. Tel est le cas en l’espèce puisque si atteinte à l’environnement il y a, c’est une action à l’encontre de GDE qui sera menée, et non contre l’État qui a été « invitée » à participer à l’expertise à la demande de la DREAL.

Dès lors, le Tribunal ne peut en tout état de cause se déclarer incompétent à l’encontre de GDE, personne de droit privé.

Deuxièmement, Monsieur le Préfet confond volontairement les procédures engagées car le référé préventif initié à la requête des haras et des agriculteurs, qui par ailleurs ne sont pas parties aux procédures administratives, a pour objectif de dresser un constat de l’environnement immédiat du site de GDE avant sa mise en exploitation, confirmée pour la fin de l’été, et non de discuter une décision administrative.

C’est précisément parce que comme le dit Monsieur le Préfet « juridiquement rien ne s’oppose à ce que cette installation ouvre » qu’il est de l’intérêt des parties de faire dresser un constat préventif.

Nul ne saurait affirmer qu’aucun accident ne se produira au cours de l’exploitation annoncée."