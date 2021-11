Pompiers : Wilfrid Marie, nouveau commandant à Cherbourg

C'est un jeu de chaises musicales qui s'est opéré au centre de secours de Cherbourg. Marc Laot, jusque-là commandant du centre, sera désormais uniquement directeur du groupement Nord du Sdis 50, qui comprend 13 centres de secours dans le Cotentin.

Le poste de commandant à Cherbourg est donc assuré par Wilfrid Marie, 39 ans, qui arrive de Valognes. "C'est mon 6e centre de secours. J'avais une envie de changement !" indique-t-il.

Les deux hommes vont travailler conjointement sur un dossier important : la réorganisation des secours sur l'agglomération cherbourgeoise. "Les centres de Cherbourg, Equeurdreville et Tourlaville deviennent anciens et surtout étroits, il est impossible de les étendre. Nous allons donc créer deux nouveaux centres. L'un à l'Est de l'agglomération, un autre à l'Ouest" précise Marc Laot.

Une configuration qui permettra d'être aussi rapidement sur les lieux des incidents, mais qui nécessitera de réorganiser les équipes et de déménager. "J'ai connu ça à Dieppe, indique Wilfrid Marie. Certes il y a les souvenirs attachés aux lieux, mais le travail sera plus agréable dans des bâtiments modernes". Les déménagements auront lieu à partir de 2016.

D'ici là, les pompiers ont un autre chantier : un nouveau logiciel qui va permettre de gérer les équipes de pompiers volontaires pour intervenir sur le terrain. En temps réel, ils seront en quelque sorte "géolocalisés" et leur disponibilité sera visible à tout moment, comme l'explique le commandant Marie :