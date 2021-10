L'appli de la semaine: Just Shout

Dans l'appli de la semaine, je vous parle d'un bon jeu défouloir. Ca s'appelle just shout et tout est dans le titre ! Il n'y a plus qu'à shooter du zombie !

Vous vous déplacez sur la droite ou la gauche de l'écran, qui est en mode horizontal. Pour cela il faut appuyer en bas à gauche de l'écran sur la flèche qui indique la direction désirée. En bas à droite vous avez une icône "shoot" qui vous permet d'utiliser votre arme.

Les zombies arrivent des 2 côtés. Pour s'en débarrasser, vous aurez toujours votre couteau, et de temps en temps vos alliés vous livreront par hélicoptère des armes avec un nombre de balles limité. Pistolet, fusil à pompe ou encore grenades, les armes deviennent de plus en plus dévastatrices au fur et à mesure des niveaux, en même temps que l'ennemi augmente sa puissance. Car plus vous tuerez des zombies, plus vous progresserez en niveau et plus les zombies se diversifient. Il y a les rapides armés de couteaux, les grosses brutes à la grande barre de vie etc. Il faudra donc bien jauger votre timing, vos ressources et les armes envoyés. Et pour que tout cela arrive à vos pieds, il fat penser à appuyer sur l'appel de renforts, le petit téléphone sur la partie droite de l'écran. N'oubliez pas d'appuyer sur les caisses d'armes pour vous en équiper automatiquement !

C'est gratuit sur téléphone Androïd.