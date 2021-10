Ashton Kutcher se transforme en Steve Jobs

En un peu plus de deux minutes, le trailer projette Ashton Kutcher dans la peau de Steve Jobs. La vidéo s'attarde sur la jeunesse du fondateur d'Apple, avec l'évocation de ses expérimentations stupéfiantes ou de son association avec Steve Wozniak, cofondateur de la firme.



La success-story de Jobs est ensuite abordée à travers les décennies, au rythme de "Can't Hold Us" de Macklemore et Ryan Lewis, jusqu' à la présentation de l'iPhone en 2007. Mis en scène par Joshua Stern, "jOBS" sortira le 16 août en Amérique du Nord et le 21 août en France.