La table rouennaise de la semaine : "Faites-le vous-même"

La salle est chaleureuse et ouverte sur la cuisine, où on commande directement. Comme à la cantine, on se sert seul : verres, couverts, carafe d'eau et pain à couper.

Prix doux

Plusieurs plats sont disponibles chaque jour : viande, poisson ou assiette végétarienne. Le prix, lui, reste le même. 2€ pour l'entrée, 5€ pour le plat et 3€ pour le dessert. Et les assiettes sont bien garnies. Je choisis des travers de porc accompagnés d'un mélange de céréales et d'une petite asperge grillée. Ma voisine opte pour un pavé de cabillaud, toujours avec le mélange de blé. Pour le dessert, un petit parfum d'été : une soupe de fraises. Ici, tout est fait maison. Le café, le vin et le fromage sont à prix libre !

Avec les grandes tablées et les bancs conviviaux, on déjeune à côté d'étudiants étrangers, de jeunes travailleurs, d'habitués ou de curieux... Le restaurant est ouvert à tous, chaque midi de la semaine. Et il vaut mieux arriver tôt car le concept a du succès.

Faites-le vous-même, ce sont aussi des ateliers de cuisine du monde, traditionnelle, végétarienne ou diététique... pour apprendre à cuisiner. Les membres de l'association proposent également des cours de pâtisserie, chocolaterie et confiserie, où le participant repart avec ses créations.

Pratique: Pour déjeuner : 192 rue Eau de Robec, à Rouen. Site internet

Pour les ateliers Patisseries & petites toques : 2 place du 39 régiment d'infanterie, Rouen.

Pour les ateliers cuisine d'ici et d'ailleurs : Passage de la petite horloge, 160 rue Eau de Robec.