L'appli de la semaine : Shooting Showdown

Avec Shooting showdown, on vous met 1 pistolet dans les mains et ensuite place au tir de précision et de réflexe ! Vous évoluez dans un stand de tir avec plusieurs épreuves amusantes. Tirez dans des puzzles en bois, des silhouettes, des pneus ou encore des cibles rondes. Le but est de tirer vite et bien mais aussi au bon endroit ! En effet dans la plupart de épreuves, des parties de la cible sont à éviter sous peine de perdre des points. Par exemple, La moitié d'un pneu est peinte en vert, l'autre en rouge. 1 point le tir dans le vert -1 dans le rouge, et il tournoie sur lui même alors attention !

Vous avez une partie entraînement et 1 partie jeu où vous affrontez 1 adversaire par internet. Le but est évidemment de faire le plus de points possible. A l'issue de la manche, des points de carrière sont attribués au vainqueur, qui permettront d'acheter de meilleures armes que votre 10 coups.

La vibration du portable renforce l'immersion dans le jeu. Avec votre doigt sur l'écran gauche vous dirigez votre regard et avec l'écran droit, chaque tapotement fait tirer. Il faudra glisser le doigt pour recharger.

Shooting showdown c'est gratuit sur Android et iPhone.