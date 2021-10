De nouvelles images de "Grand Theft Auto V" dévoilées à l'E3

Comme le jeu précédent de la saga, "Grand Theft Auto IV", est sorti il y a cinq ans, ce cinquième opus est très attendu par les gamers, même s'il sortira sur Xbox 360 et PlayStation 3, et non pas sur les consoles nouvelle génération (Xbox One et PlayStation 4).

Pour la première fois, les joueurs auront le choix entre trois personnages principaux, aux intérêts, parcours et capacités différentes : Trevor l'homme du désert qui vit dans un mobile home, Franklin un jeune nouveau venu aux activités criminelles insoupçonnables, et Michael, un braqueur de banques en pleine crise de la quarantaine.

Ce jeu sortira à l'international le 17 septembre. Dans la même veine de jeux, "Saints Row IV" arrive un moins avant, en août, et "Watch Dogs" en novembre.

Captures d'écran de GTA V : rockstargames.com/V/screenshots