Visitez les Pen Duick de Tabarly à Cherbourg

Ils sont mythiques. Les navires du navigateur Eric Tabarly, remis à l'eau au printemps 2012, font une escale du 17 au 22 juin au port Chantereyne de Cherbourg.

De retour de l'Armada de Rouen, Pen Duick, le tout premier bateau skippé par Tabarly, acheté par son père en 1938, ainsi que Pen Duick II, vainqueur de la Transat en solitaire en 1964 devraient reprendre la mer mardi 18 juin.

Restent encore Pen Duick III, le plus titré, et Pen Duick VI, lui aussi victorieux de la Transat en Solitaire, en 1976. Il a fêté ses 40 ans d'existence le 8 mai, à Brest. Ces deux là seront amarrés au ponton J jusqu'à samedi 22 juin, et visitables gratuitement.

Pratique. Horaires des visites : mardi 18 juin de 10h à 12h et de 15h à 18h, mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 de 18h à 19h30.