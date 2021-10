Cherbourg : Régine Villedieu quitte l'UMP et présente sa liste aux municipales

Tendance Ouest rapportait ce matin les impressions de Régine Villedieu, candidate malheureuse à l'investiture UMP pour les élections municipales de 2014 à Cherbourg. Elle indiquait alors ne pas encore avoir consulté ses collaborateurs, et ne pas avoir déterminé si elle allait soutenir le candidat désigné par le parti, David Margueritte.

Rassemblement d'opposition

Régine Villedieu a finalement fait son choix, et conduira une liste parallèle à celle du candidat UMP. "Une majorité de conseillers municipaux sortants de l'opposition sont prêts à participer à cette liste de rassemblement que je propose, et les centristes de l'UDI et du Parti Radical Valoisien également" indique-t-elle par communiqué.

"J'ai décidé de quitter l'UMP"

La conseillère municipale dit regretter que les dirigeants nationaux du parti ne se soient pas intéressés à son projet, et indique : "face à cette situation, j'ai décidé de quitter l'UMP tout en restant fidèle à François Fillon".

Régine Villedieu justifie la présentation d'une liste parallèle en soulignant les défaites électorales successives de David Margueritte. "Cette commission (nationale de l'UMP, nldr) a décidé, encore une fois, de renouveler son soutien au même candidat malchanceux à toutes les élections depuis 10 ans". Des échecs également soulignés ce vendredi 14 juin par Jean-François Le Grand, président du Conseil Général et lui aussi ancien membre de l'UMP.