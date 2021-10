Tables rouennaises : L'authentique au coeur de la ville

Outre les classiques 4 fromages et calzone, le chef Camel Hamani propose des pizzas originales : fruits de mer, parmesan, artichaut, légumes du Soleil... Elles seront toutes moelleuses car signées d’un ancien boulanger. La cave voutée est très conviviale par sa petite taille. Pour les beaux jours, la terrasse offre une vue imprenable sur l’abbatiale Saint-Ouen.

Simple mais bon

La cuisine y est sans prétention : deux menus sont disponibles, 9€90 pour un plat et un dessert, 13€90 avec une entrée. Ici, le client est roi et n’attend pas : nous sommes servis très vite. Le choix de l’accompagnement de la viande est varié : frites maison, riz, haricots verts ou pâtes. J’opte pour une brochette de dinde et sa sauce au curry. Accompagnée de riz et d’une petite salade, elle a des airs d’été, servie sur un pique, avec des poivrons colorés.

Ma voisine choisit le dos de cabillaud et sa crème à l’aneth, toujours avec du riz. Pour le dessert, un fondant au chocolat accompagné de crème anglaise et coulis à la framboise. Pour ma voisine, un drôle de dessert. Ce « viennois », servi dans un verre, se boit à la paille. Le chocolat liquide est noyé sous une épaisse couche de chantilly. Le sympatique patron veut connaître nos impressions sur cette nouveauté, inventée par son chef. Agréable.

Pratique. 47 bis, place du Général de Gaulle à Rouen