L'appli de la semaine : Tetris !

Adepte des jeux retro, ces vieux jeux mais indémodables, cet appli est parfaite pour vous ! C'est Tetris ! Ce n'est pas un clone mais le vrai Tetris que vous pourrez télécharger sur votre smartphone . Vous lancez le jeu et c'est parti pour le marathon. Des pièces aux formes différentes arrivent sur l'écran par le haut. Il faut qu'elles arrivent en bas, dans la meilleure position possible afin de faire des lignes qui disparaissent quand elles sont complètes. Le tout afin d'éviter le game over, quand votre amas de pièces atteint le haut de l'écran à force d'empilages hasardeux.

Lorsque vous tapotez sur votre écran, la pièce se tourne d'un quart ou d'un demi-tour. Pour déplacer votre pièce vers la droite ou la gauche de l'écran, il faudra faire glisser son doigt vers la direction voulue. Pour la faire descendre plus vite, c'est la même chose, sauf qu'on glisse vers le bas.

Aucun dépaysement donc avec la méthode de jeu traditionnelle.

En revanche, et je trouve que c'est un gros point négatif, la musique n'est plus la même que dans le jeu de 89 !

Vous pouvez la télécharger gratuitement sur votre Androïd ou à 0.89€ pour votre iPhone ou iPad