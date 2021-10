Table caennaise : le végétarien Greedy Guts est de retour

Depuis la mi-mai, l'une des adresses-phares de la cuisine végétarienne locale a rouvert au bout d'une petite impasse de la rue de Bras. L'agréable terrasse sur l'arrière du restaurant, à l'abri du bruit de la ville et au soleil, est loin de déplaire aux clients qui découvrent ou redécouvrent cette bonne table.



La fabrication maison mise en avant

Si la déco mérite le détour, Greedy Guts se distingue avant tout par la qualité des assiettes servies : "100 % bio et 100 % maison", annoncent fièrement les serveurs. Chaque jour, trois plats principaux sont au menu à 9 €. Lors de mon passage, j'ai opté pour un mijoté de lentilles, carottes, quinoa et chou ; le tout relevé par des épices mexicaines. Que les grands mangeurs se rassurent, les portions sont des plus correctes. Une soupe thaï au lait de coco accompagnée de riz, et une galette de riz aux noix servie avec une purée de carottes au cumin étaient également proposées lors de mon passage, sans oublier la salade du jour (7 €).

Greedy Guts défend toujours aussi bien sa réputation en matière de dessert. En témoigne le très goûtu cake aux carottes, avec son délicieux top-in au beurre de cacahuètes. La maison fabrique elle-même ses yaourts et ses smoothies.

Pratique. 15 rue de Bras à Caen. Tél. 02 31 93 38 52.