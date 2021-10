Logements d'urgence : des étrangers prennent le théâtre de Caen pour refuge

Mère de deux enfants et originaire de Mongolie intérieure en Chine, Mishig est arrivée en France en janvier dernier. Après avoir lancé une demande d'asile à Caen, les services sociaux lui ont proposé un logement à Lisieux pendant quatre mois, avant qu'elle ne soit placée d'hôtel en hôtel ces dernières semaines.

"J'attends toujours que ma demande d'asile soit traitée, et en attendant, je ne souhaite plus changer d'hôtel constamment, notamment pour que mon fils puisse suivre une scolarité plus facilement", explique-t-elle. Elle a passé la nuit du 10 au 11 juin dans une tente sur la place du Théâtre et pourrait y passer les nuits suivantes.

Depuis une quinzaine de jours, une centaine de personnes de nationalité étrangère se retrouvent à la rue à Caen, conséquence directe de la baisse des financements accordés par l'Etat pour l'hébergement des demandeurs d'asile. "Nous avons demandé une réunion d'urgence aux autorités le samedi 8 juin, et on nous a proposé d'être reçus le 20 !", se désole Patrick Arz, membre du Collectif 14 pour le droit des étrangers.

Lundi soir 10 juin, une marche a réuni près de 300 personnes à ce sujet, dans le centre-ville de Caen.