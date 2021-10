Portbail : c'est l'histoire d'un banc...

Un banc, une bière, la mer : c'était le petit plaisir de David Fanshawe, un Anglais amoureux de Portbail, dans la Manche.

Ce compositeur de musique de film est mort en 2010, mais un petit bout de lui vit encore dans la commune. Sa femme et sa fille y repassent régulièrement. "Chaque fois, explique Serge Laidet, adjoint au maire, elles repensaient à celui qu'elles aiment. Elles nous ont demandé d'installer une plaque sur le banc favori de David Fanshawe."

Puiser l'inspiration à Portbail

Ce banc est situé non loin du Pont des Treize Arches, devant le Havre-Sud, là où la mer se retire et laisse apparaître les bateaux qui mouillent sur le sable. "Il y venait pour se ressourcer et puiser l'inspiration".

Car David Fanshawe était un compositeur de films, mais aussi un explorateur. "Il s'est beaucoup inspiré des tonalités africaines dans ses compositions" continue Serge Laidet, qui n'exclut pas de "baptiser" d'autres bancs de la commune. Une coutume très répandue en Angleterre, mais aussi à New-York, dans le célèbre Central Park.

BONUS AUDIO : Serge Laidet nous parle de David Fanshawe