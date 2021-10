C'est le T-day à Caen

Le T-day, c'est le Tatoo day convention. La 1ère du genre dans la région. Ce vendredi soir, profitez d'un concert avec des musiques beaucoup écoutées dans le milieu du tatouage. L'entrée est à 5€.

Et puis samedi et dimanche, toute la journée, venez au Cargö également et rencontrez la quarantaine de tatoueurs venus de toute la France et même ailleurs. Vous découvrirez leurs différents styles et pourrez aussi profiter des animations du week-end. Des concours de tatouage, des spectacles de scarification et de Kinbaku...

Tarif concert vendredi: 5€ /Tarif 1 journée: 12€/ Pass Week-end: 20€/ Gratuit pour les moins de 13 ans accompagnés par un parent.

Vous pouvez acheter vos places à la billetterie ou dès maintenant dans les réseaux habituels ou sur internet.

Toutes les infos à retrouver sur www.t-dayconvention.com

