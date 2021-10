L'appli de la semaine : Bubble totem

Aucune révolution mais une nouvelle présentation histoire de changer un peu de décor et de musique. Vous avez en guise de canon un totem troué qui vous laisse apercevoir la couleur de votre bille, et la suivante posée à côté. Vous pouvez switcher entre les 2.

Il faut viser les boules accrochées au dessus de vous de telle façon qu'elles forment au minimum 1 groupe de 3 afin qu'elles disparaissent. Le but c'est de détruire toutes ces bulles accrochées avant qu'elles n'atteignent le bas de l'écran, sachant que plus le temps passe, plus l'ensemble descend.

Pour viser vous appuyez sur l'écran tactile là où vous souhaitez que votre boule atterrisse. Selon le nombre de bulles que vous aurez utilisé pour finir le niveau, vous serez notés jusqu'à 3 étoiles pour les meilleurs d'entre vous.

Il y a 6 décors différents dans le jeu et déjà plus de 200 niveaux. C'est à télécharger gratuitement sur google play.