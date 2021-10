Jour J moins un an : le ministre Kader Arif sur les plages du Calvados (vidéo)

Peu après son arrivée, la plaque commémorative à la mémoire de Garth Webb, du nom d'un soldat canadien qui a fondé le centre Juno Beach et qui est décédé l'an passé, a été dévoilée. Une personne venue assistée aux commémorations lui a fait savoir qu'il était "content de le revoir en Normandie", ce à quoi le ministre a répondu : "et je serai ravi de revenir encore".

Après Courseulles, Kader Arif prendra la direction de Ouistreham où il doit être à 12h30. Au programme : flamme du commando Kieffer, dépôt de gerbes devant la flamme du commando Kieffer en présence des trois vétérans Léon Gautier, Jean Morel et René Rosset et de fusiliers marins, et remise de décorations.

Dans l'après-midi, il sera au cimetière américain de Colleville-sur-Mer (15h15), puis au monument de la Garde nationale à Vierville sur mer (16h15).

