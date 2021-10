Sauvegarde de l'enfance: le syndicat Sud Santé écrit à Alain Lambert

La Fédération SUD Santé Sociaux écrit au Président du Conseil Général de l'Orne, Alain Lambert, pour lui demander, je cite : « de prendre vos dispositions afin que plus une violence ne soit exercée contre un mouvement social légitime et pacifique » … mais aussi : « de recevoir les salariés de l’Adséa de l’Orne et leurs employeurs associatifs afin de trouver des solutions qui répondent aux besoins des familles et des jeunes, de permettre la poursuite d’une expérience novatrice respectant vos engagements antérieurs et sans licenciements » … fin de citation.

Pour évoquer les suites à donner à ce dossier : syndicats et personnels se réuniront ce mercredi soir 5 juin 2013 , à la maison des associations à Alençon.