Qui pour succéder à l'Amiral Nielly ?

La base navale de Cherbourg était en fête, dimanche 2 juin pour la journée portes ouvertes. Une journée que Bruno Nielly, préfet maritime de la zone Manche-Mer du Nord, a savouré avec un goût particulier : il quitte en effet ses fonctions à la fin du mois, après deux ans et quatre mois à Cherbourg.

Le nom du successeur le 5 juin ?

"C'est à la fois long et court, ce qui prouve que le métier est passionnant !". Plus que des souvenirs, c'est un message que l'Amiral Nielly souhaite garder et faire passer : "Les marins doivent expliquer la mer aux terriens, très précisement, car la ressource et notre avenir se trouvent en mer". Le préfet maritime rend hommage aux hommes de la Marine nationale mais aussi "à tous ceux qui travaillent sur l'eau et qui portent ce message vers la terre, les gendarmes, la SNSM, les Affaires maritimes, les douaniers...".

Bruno Nielly ne connaît pas encore le nom de son successeur. "Cela ne devrait plus tarder, maintenant..." Il pourrait être nommé en conseil des ministres, mercredi 5 juin.

BONUS AUDIO : un extrait de notre interview avec l'Amiral Nielly, préfet maritime