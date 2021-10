Le film du jour: Very Bad Trip 3

C'est la fin ! La fin de ce qui va désormais être considéré comme une trilogie "Very bad trip".

Premier point très important, à connaître avant toute chose : ne regardez surtout pas la bande-annonce ! Les meilleures blagues y figurent et vous pourrez très bien ne pas décrocher 1 sourire durant tout le 1er quart d'heure si vous les connaissez déjà.

Dans cet épisode, le film est centré sur le personnage d'Alan, qui ne va pas bien du tout. Mais comme il a de supers amis, 1 solution est proposée : la maison de repos.

Ce ne serait pas une very bad trip si tout était si simple. Par contre, il faut croire qu'un very bad trip peut en être un sans beuverie. Bien sûr l'abus d'alcool est mauvais pour la santé, mais c'est ce qui faisait le succès de la saga. Après une cuite mémorable, on suivait le parcours des héros qui tentent de se remémorer leurs actions et on les découvre en même temps qu'eux.

Ici, les acolytes vont devoir réussir 1 mission contre leur gré pour sauver l'un des leurs. Alors on est d'accord il y a 3-4 scènes qui valent le détour, des plans tordus pour parvenir à leurs fins. Mais il y a quand même de nombreux moments au point mort, où il ne se passe rien et le grain de folie qui animait les 2 premiers opus est absent. Le film fait sans cesse le yoyo : on s'amuse, on s'ennuie, on trouve ça fun, on s'endort etc.

Le personnage d'Alan sort grandi de cette nouvelle aventure, mais pas nous. J'ai eu la désagréable impression d'avoir été trompée sur la marchandise. Pour ceux qui iront le voir, quand vous verrez la scène du générique, là vous comprendrez ce que ce film aurait du être.

Le réalisateur a voulu mettre un point final à la saga, mais il a oublié que c'est un point d'exclamation qu'il aurait fallu. Pas un sage petit point tout banal. Il est un peu triste ce point. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il se couple à une virgule et qu'un inespéré 4ème volet vienne redorer le blason ! Very bad trip 3 c'est en ce moment au cinéma.