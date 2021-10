Assises de l'Orne : 12 ans de réclusion pour l'éleveur violeur

Une condamnation pour le viol, en 2004 et 2006, de deux jeunes stagiaires âgées de 16 ans et demi et 17ans.

Mercredi 29 mai après-midi, l'avocate générale avait rappelé la chronologie des faits, la difficulté pour les deux jeunes filles d'en parler, les conséquences : troubles du sommeil, pulsions suicidaires.

Mais elle a aussi insisté sur la position hiérarchique de l'accusé : maître de stage des 2 jeunes filles. Quelqu'un en qui elles avaient confiance.

Après le verdict, l'avocate du condamné confiait à Tendance Ouest sa décision de faire appel.