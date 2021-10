Les bombasses, les cheloues et les kékées entrent dans le dictionnaire !

En librairie le 6 juin, en même temps que son rival Le Petit Larousse 2014, ce dictionnaire de la langue française "reflète les besoins et les richesses de l'actualité et donne au lecteur les moyens d'exprimer le monde actuel", disent les éditions Le Robert.

Passés au crible de ses lexicographes, déboulent aussi dans Le Petit Robert des mots issus des nouvelles technologies comme "texter" (écrire des textos), "itinérance" et "microblog", mais aussi les expressions "transgénérationnel" et "interprofession", "nobéliser" (de prix Nobel) ou "goncourable" (susceptible de décrocher le prix Goncourt), et les moins sympathiques "PCB", composé chimique très toxique, et "conspirationnistes", défendant la théorie d'une conspiration organisée pour manipuler l'opinion.

Comme chaque année, de truculents mots de la francophonie ensoleillent le dictionnaire: "bas-culotte" (collant), "patenteux" (bricoleur ingénieux) ou "traîneux" (personne désoeuvrée) venus de l'inventif Québec, la "fricadelle" (saucisse panée) ou le "brol" (fouillis) arrivés de Belgique tandis que les Suisses, fidèles à leur réputation, aiment "agender" (fixer une date pour).

S'immiscent aussi dans ses pages de nouveaux mots familiers imagés, tels "kéké" (frimeur), "modeux", "clasher", "choupinet" (mignon) ou l'incongru "hénaurme", variante du traditionnel "énorme".

Le Petit Robert des noms propres 2014, disponible le 13 juin, fait lui entrer de nombreux auteurs et cinéastes, tels Philippe Djian, Jim Harrison, Jacques Tardi, Yasmina Khadra, Michel Hazanavicius ou Jacques Audiard, mais aussi le pape François, Xi Jinping, qui succède à Hu Jintao en Chine, le Nobel de physique Serge Haroche ou encore des équipes de rugby mythiques, All Blacks de Nouvelle-Zélande, Wallabies australiens et Springbocks d'Afrique du Sud.

Petit Robert et "Petit Robert des noms propres" se déclinent aussi désormais en version numérique. L'achat de chacun des deux dictionnaires imprimés offre un accès intégral aux deux ouvrages numériques pendant un an.