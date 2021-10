Tendance Ouest crée l'événement à Mondeville 2

La tête d'affiche du Tendance Live donne le ton de la soirée : le rockeur français Axel Bauer vient fêter à Mondeville 2 ses 30 ans de carrière et de nombreux tubes comme "Cargo de Nuit" ou "A ma place" avec Zazie... Il sortait début 2013 un nouvel album, "Peaux de Serpent".

Il ne sera pas seul puisque Tendance Ouest et l'association des commerçants de Mondeville 2 ont aussi convié la finaliste de la première saison de l'émission The Voice, Aude Henneville, comme la jolie Franco-Américaine Margaux Avril, découverte via la plateforme musicale Noomiz.com.

Se succéderont sur la grande scène l'ancien choriste professionnel Axel Tony, le compositeur d'instinct Brice Conrad, comme les joyeuses bandes de Collectif Métissé et Boulevard des Airs, sans oublier la house entêtante et très "dance-floor" de Ocean Drive.

Pratique. Vendredi 24 mai dès 19h sur l'esplanade du centre Mondeville 2. Infos au 02 33 05 32 30.