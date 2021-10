Table rouennaise : la cuisine du Zèbre à pois, à hennir de plaisir !

L'été, les tables en terrasse sont assaillies. Un signe de qualité. Voilà longtemps que l'idée d'y faire un tour me trottait dans la tête. C'est aujourd'hui chose faite.

Les tourtes du Zèbre

La maison n'est pas grande, mais remplie de bonne humeur. Derrière le comptoir, ils sont trois à s'affairer. Nappe et tasses zébrées, fanions et filets de pêche au plafond : le décor est planté. Je me laisse tenter par une tourte jambon, chèvre et petits légumes. L'assiette arrive copieusement garnie, et la tourte nappée d'une sauce à la crème aux herbes légèrement acidulée. Le chèvre relève agréablement les pommes de terre qui forment la base de la tourte. Excellent. Une petite salade met une touche de fraîcheur au plat. Mon voisin a pris le plat du jour : roti de porc braisé, gratiné au camembert, servi avec de petits légumes vapeur et une part de gratin. Très bon choix manifestement.

Nous n'avons plus faim mais la tentation de finir sur une note sucrée est trop grande. Je déguste un pot au chocolat, crémeux et riche en goût.Mon voisin, une pana cotta au carambar. Parfait. Ce drôle d'animal sait séduire. Les plats sont copieux et bons et l'accueil très sympathique. On y reviendra.

Pratique. 17 rue aux Ours, à Rouen. Tél. 02 35 70 42 00.