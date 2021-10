L'appli de la semaine : Flow Frenzy

Je vous présente aujourd'hui un nouveau jeu de réflexion sur smartphone. Ça s'appelle Flow Frenzy. C'est un concept qui existe depuis pas mal de temps sur les revues de logiques, sous le nom de logipix.

Vous avez une grille de plus ou moins de cases selon votre niveau. Sur certaines de ces cases des billes de couleurs. Le but est de relier celles de même couleur en traçant 1 chemin. Mais attention les chemins de différentes couleurs ne peuvent se chevaucher. Il faut 1 chemin par couleur, ce n'est donc pas toujours le tracé le plus direct qu'il faudra choisir.

Il faut en outre que toutes les cases de la grille soient remplies soit par un chemin, soit par une bille. Il vous faudra donc parfois emprunter des chemins tortueux juste pour remplir l'espace. Plusieurs niveaux sont à débloquer gratuitement.

Les grilles deviennent de plus en plus grandes avec la difficulté (le pack starter) uniquement des grilles en 8 cases par 8 ou 9 cases par 9 pour les 2 autres packs gratuits. Vous pouvez aussi créer les vôtres ou jouer au contre la montre.

Un bon passe-temps pas trop compliqué. C'est gratuit pour smartphone Androïd sur Google Play.