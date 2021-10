Violences conjugales à Cherbourg : 2 ans de prison

Le prévenu a déjà 5 mentions à son casier judiciaire. A sa sortie de prison, après un an et demi, pour des faits de violence, en novembre 2012, il retrouve sa compagne, très amoureuse, qui l'a toujours soutenu.

Mais très vite la relation se dégrade. Interdiction de retourner au travail car ses horaires ne conviennent pas, exigence de changer de tenue si elle ne plaît pas à son homme, etc : la jeune femme vit sous ses invectives, stressée, surveillée. Puis viennent les coups. D'abord une giffle, puis c'est de plus en plus violent. Jusqu'au week-end de la Pentecôte où elle est séquestrée pendant quatre jours.

Cet homme, qui consomme du cannabis et plusieurs verres d'alcool chaque jour, âgé de 26 ans, est condamné en comparution immédiate à un an de prison ferme, assorti de la révocation d'un sursis antérieur d'un an. Il retourne donc à la maison d'arrêt de Cherbourg pour deux ans.