APA : la gauche se désolidarise du Conseil général de l'Orne

"Nous craignons que cette charge supplémentaire ne pénalise les personnes les plus défavorisées, les conduisant à diminuer leur plan d'aide et à ne plus pleinement bénéficier des services dont elles ont pourtant quotidiennement un besoin pressant", explique la gauche départementale, qui ajoute : "Cette abstention traduit la grande préoccupation qui est la nôtre quant aux associations d'aide à domicile qui pourraient voir leur volume d'activité baisser avec la double conséquence d'un manque à gagner très préjudiciable à leur équilibre financier et d'une fragilisation de l'emploi pour les salariés".