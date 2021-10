Table rouennaise : Les Hallettes, entre bistrot et gastronomie

Midi et soir, touristes et Rouennais se côtoient dans cet établissement agréable, à la frontière du bistrot et du restaurant gastronomique.

On savoure

Comptez au moins 16 € le midi pour une formule entrée-plat ou plat-dessert, et 20 € pour le trio entrée-plat-dessert, à choisir sur l'ardoise. Ce jour-là, le chef propose en entrée un clafoutis de chèvre aux tomates confites. Le plat arrive fumant dans une petite cassolette. Voilà une charmante entrée en matière. Le chèvre est bien présent et se marie parfaitement avec la douceur de la tomate confite.

Je poursuis avec des manchons de canard confits et leur purée maison. Rien de très original, direz-vous, mais le plat a le grand mérite d'être réussi. La volaille est tendre et la purée, crémeuse, rehaussée d'une note aillée bien trouvée. Mention spéciale pour la sauce, un régal. Mes compagnons de tablée ont opté pour des goujonnettes de carrelet à la crème de ciboulette, accompagnées d'un flan de brocolis. "Cuisson parfaite", me glisse ma voisine. Et on transformera l'essai avec un joli feuilleté de poire Belle Hélène, servi avec sa glace vanille.

Pratique. Bistrot des Hallettes, 43 place du Vieux Marché. 02 35 71 05 06. Web : bistrot-hallettes.fr