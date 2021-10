Un voilier remorqué au large de Barfleur

Le dimanche 12 mai, vers 16h, le voilier Aramis se signale en avarie de propulsion à environ 40 kilomètres au nord de la pointe de Barfleur. A bord de cette embarcation de 9 mètres qui arrive de l'Ile de Wight, 5 personnes.

Le canot tout-temps Mona Rigolet, de la SNSM de Goury, au cap de la Hague, est envoyé sur place pour remorquer le voilier qui ne parvient plus à garder son cap. Les conditions météorologiques et de marée ne permettent pas de mettre en oeuvre un moyen plus proche.

Le canot arrive sur zone à 19 heures. Tout le monde est ramené à bon port, à Cherbourg, vers minuit.