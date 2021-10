Normandie impressionniste : un superbe parcours en Basse-Normandie

Musée des Beaux-arts de Caen, exposition "Un été au bord de l'eau" jusqu'au 29 septembre. Avec l'impressionnisme les peintres ont quitté la ville. Une évolution que montre l'exposition découpée en quatre chapitres : Sur le sable, Le spectacle de l'eau, Barques et voiles et Au bain...

Tél. 02 31 30 47 60



Musée des Beaux-arts de Caen, exposition " En couleurs et en lumière", jusqu'au 29 septembre. La photographie connaît une véritable révolution avec l'apparition de la couleur au début du siècle. Une nouvelle manière de penser la représentation du réel. Tarifs 2,1/3,1 €.

Tél. 02 31 30 47 60



Musée éclaté de la Presqu'île de Caen, exposition "jusqu'à la mer", du 28 juin au 27 octobre. Quinze galeries éphémères investissent l'agglomération. Gratuit.

Tél. 02 14 37 25 00



Arthotèque de Caen, exposition "Aqua Vitalis", du 14 juin au 24 août. Les artistes interrogent l'eau selon le vecteur de l'écologie à travers leurs installations. Gratuit.

Tél. 02 31 85 69 73



Rues du centre de Caen, vendredi 28 juin, à partir de 18h. Soirée festive "La Nuit impressionnante". Gratuit.

Tél. 02 31 30 45 51



Musée des Beaux-Arts de Cherbourg-Octeville, "La ville que nous voyons", du 2 juin au 22 septembre. Cette exposition confronte des vues de Cherbourg peintes par les impressionnistes avec les photographies de Claire Tenu. Gratuit.

Tél. 02 33 22 99 23



Musée Christian Dior de Granville, exposition "Impressions Dior", jusqu'au 22 septembre. A travers les créations du célèbre styliste, l'exposition montre comment la mode vestimentaire et l'impressionnisme se sont inspiré l'un de l'autre. Tarifs 4/7 €.

Tél. 02 33 61 48 21



Jardin des personnalités de Honfleur, dimanche 30 juin, à partir de midi, pique-nique artistique et musical sur l'herbe. Animations proposées. Gratuit.

Tél. 02 31 89 23 30



Grand Hôtel de Cabourg, tous les dimanches du 7 juillet au 1er septembre, 22h30, spectacle d'illusions impressionnistes. Gratuit.

Tél. 02 31 06 20 00



Cabourg, promenade Marcel Proust, mardi 23 juillet et vendredi 9 août, à partir de 14h30, à Cabourg. Venez peindre en famille les bords de mer. Gratuit.

Tél. 02 31 06 20 00



Cabourg, promenade Marcel Proust, samedi 3 et dimanche 4 août, à partir de 15h30. Thé en costumes d'époque est organisé pour un voyage à la belle époque. Gratuit.

Tél. 02 31 06 20 00



Gares de Trouville, Deauville-Dives et Cabourg, du dimanche 7 juillet au dimanche 25 août, animations "Avec le train, la Côte Fleurie s'anime tout l'été", lectures et spectacles. Gratuit.

Tél. 02 31 06 96 21



Plage de Trouville-sur-Mer près de l'Etablissement des Bains, mardi 20 août. Découverte d'un jardin impressionniste sur plage. Gratuit.

Tél. 02 31 14 60 70



Salle des fêtes de Deauville, samedi 22 juin, 20 h 30, performance littéraire, musicale et plastique "L'Heure bleue". Gratuit.

Tél. 02 31 14 02 02



Eglise de Barfleur, concert "Double Manche : pour un impressionnisme franco-anglais", le samedi 20 juillet à 20h30. Des musiciens anglais et français se rassemblent, sous l'égide de l'Orchestre régional de Basse-Normandie, le temps d'un concert où les notes font écho aux grandes œuvres impressionnistes. Tarif : 18 €.

Tél. 06 80 60 67 14



Musée Alfred Canel de Pont-Audemer, exposition " Au gré des eaux", jusqu'au 29 septembre. Du paysagisme de Barbizon au naturalisme social, l'itinéraire artistique de deux frères peintres - Victor et Adolphe Binet - au temps des impressionnistes. Gratuit.

Tél. 02 32 56 84 81



Musée des Beaux-Arts de Saint-Lô, exposition "De l'impressionnisme à l'abstraction, une immersion dans la peinture", du 26 juin au 29 septembre. L'exposition lève le voile sur les fortes similitudes entre peinture impressionniste et œuvres abstraites. Tarifs 1,4/2,75 €.

Tél. 02 33 72 52 55



Musée de Vire, exposition "Eau, Eden ou Enfer ?", jusqu'au 3 novembre. Confontant œuvres impressionnistes et objets usuels, l'exposition évoque l'eau et les industries qui en dépendent au XIXe siècle. Tarifs 1,5/3 €.

Tél. 02 31 66 66 50



Château-musée de Saint-Germain-de-Livet, près de Lisieux, samedi 1er juin, de 19h à 23h. Exposition, repas impressionniste, concert et feu d'artifice. Gratuit.

Tél. 02 31 31 00 03



Château-musée de saint-Germain-de-Livet, près de Lisieux, samedi 8 juin, de 14h à 18h. Animations "Lettres et mots en impression", théâtre, lecture et musique. Gratuit.

Tél. 02 31 31 00 03



Abbaye d'Ardenne à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, samedi 29 juin, de midi à minuit, "Histoire d'eau". Gratuit.

Tél. 02 31 29 37 37



Château-musée de St-Germain-de-Livet, samedi 29 juin, de 14h à 17h. Ateliers aquarelle, peinture et pastel. Gratuit.

Tél. 02 31 31 00 03



Et aussi :

Musée Jacquemart-André de Paris, exposition Eugène Boudin, au fil de ses voyages", jusqu'au 22 juillet. De 13 à 17 €.

Tél. 01 43 62 11 59