L'appli de la semaine : Cut the rope - travel time

L'appli de la semaine est un jeu qui allie réflexion et habileté. C'est une extension d'un jeu connu cut the rope. Ici dans sa version travel time. Si l'on traduit tout ça, on obtient l'extension de coupe la corde, version voyage dans le temps. Le but est de couper une corde : mais pour faire quoi ? Vous avez des petits monstres à nourrir, Om Nom et ses ancêtres. Pour cela il y a 1 bonbon par personne mais ils sont attachés à des cordes, plus ou moins solides .

En glissant le doigt sur l'écran ça coupe la corde en ficelle, mais pour celles en chaine métallique dans le niveau moyen age par exemple, il faudra passer par une petite scie circulaire. La gravité corsera la difficulté, car si vous voulez obtenir 3 étoiles partout, il faudra les obtenir en laissant balançer vos bonbons, ou aussi en figeant le temps.

Beaucoup de petites astuces qui évitent de rendre le jeu répétitif.

En plus, sachez qu'il ne suffira pas de trouver la bonne technique pour finir le niveau, il faudra aussi le bon timing.

De quoi vous occuper durant des heures avec son graphisme tout mignon.

Cut the rope travel time, c'est gratuit sur google play et 89cts pour iphone.