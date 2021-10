Table rouennaise : découvrez la délicieuse cuisine afghane

Dans la grande salle, des tables sont dressées mais pour les amateurs de dépaysement, un espace est aménagé où l'on mange, semi-allongé, sur des coussins.

Borani, sambossa, kofta Tchalao...

C'est le menu à 13,50 €, proposant une entrée, un plat et un dessert, qui remporte le plus de suffrages dans notre petit groupe. Je choisis pourtant le menu végétarien, à 15,50 €. En entrée, on m'apporte du Borani, aubergines chaudes, nappées de sauces et de yaourt froid. C'est goûtu, épicé et original.

A mes côtés, on déguste un sambossa, un triangle de pâte farci avec de la viande et des légumes. Pour le plat, ma voisine a jeté son dévolu sur un kofta Tchalao, sortes de boulettes de viande hachée et mijotée avec des tomates, le tout servi avec du riz basmati. Tandis qu'une assiette bien remplie m'est apportée où se mêlent purée de pois-chiche, courgette farcie de carottes, ravioles aux poireaux. C'est un délice.

Pour finir sur une note sucrée, je me laisse tenter par une crème afghane à l'amande et à la fleur d'oranger, saupoudrée de pistaches écrasées. C'est excellent.

Pratique. L'Ariana, 14 rue Victor Hugo, à Rouen. Tél. 02 35 15 18 08.