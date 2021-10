Tendance Live 2013 : découvrez Axel Tony

Axel Tony vient tout juste d'avoir 29 ans. Sa carrière solo est relativement jeune mais ses premiers pas sur scène aux côtés des "grands" remonte à bien plus que cette décennie.

Sa voix fut remarquée assez jeune car il chantait au sein d'une chorale (We are one) qui lui a permis d'accompagner Yannick Noah, Chimène Badi ou encore Amel Bent et Corneille.

Il devient ensuite choriste professionnel et accompagne sur les albums et les tournées Diam's, Kery James et Christophe Willem.

Mais l'envie de chanter au premier plan devient de plus en plus grande alors il se lance en 2010. Axel Tony a grandi en région parisienne et possède des origines martiniquaises, camerounaises et vietnamiennes Sa musique possède un soleil qu'il mélange à des compositions R'n'B. Il commence avec des titres intitulés "Elle ou moi" ou "les feux de l'amour"... On sait tout de suite que l'amour est le sujet principal de ses chansons!

Mais c'est surtout l'année 2012 qui le révélera au grand public grâce à un duo avec le rappeur Tunisiano qui s'appelle "Avec toi". Arrive ensuite le titre que vous connaissez tous: "Au delà des mots" avec Dry, au tout début de l'année 2013.

Un titre que vous retrouvez sur son 1er album, sorti le 15 avril dernier : "Je te ressemble" et que vous pourrez chanter avec Axel Tony et toute l'équipe de Tendance Ouest le vendredi 24 mai au Tendance Live! (Esplanade Mondeville 2)

