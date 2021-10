Querqueville : la Marine cède le port à la commune

C'est un passage de témoin peu commun qui a eu lieu mercredi 24 avril, à Querqueville. La Marine nationale a officiellement cédé une partie de son territoire à la commune.

Querqueville a racheté le petit port ainsi que 7 hectares de sentier côtier, qui longe le littoral et l'école des Fouriers, pour 92.000 euros. Dans le détail, la petite digue et la cale, ainsi que l'enracinement de la grande digue de Querqueville, sont cédés. La Marine conserve la digue de Querqueville.

Trop peu profond pour les bateaux militaires

Cela va permettre à la commune d'aménager le port et d'ajouter des équipements pour les 80 plaisanciers qui l'utilisent déjà depuis plusieurs années. "Cette partie du littoral n'est pas utilisée par la Marine car elle n'est pas en eaux profondes. Et les bateaux militaires ne s'entraînent que sur la base navale ou la grande rade" précise l'Amiral Nielly, préfet maritime. Il se dit ravi de cette cession, malgré la lourdeur administrative qu'il a fallu pour que l'Etat puisse légalement se séparer de ce bout de terre.

Parkings, pontons, lavage...

"La municipalité et l'Association des usagers du port sont en train d'analyser les besoins et les aménagements possibles... Un parking, des aires de lavage, des pontons, etc." précise Jean Michel Maghe, le maire de Querqueville.

Autre avantage : l'accès au chemin du littoral va désormais permettre de rallier Urville-Nacqueville depuis Tourlaville, à pied ou en vélo.